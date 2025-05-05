Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler bugün gündeminizde olabilir. Fevri çıkışlarınız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bugün ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Elinizi taşın altına koyun. Ailenizle alakalı sorumluluk almalı, onlara zaman ayırmalısınız. Sinir sisteminiz bugün hassas..
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