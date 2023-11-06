Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler bugün gündeminizde olabilir. Fevri çıkışlarınız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bugün ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Elinizi taşın altına koyun. Ailenizle alakalı sorumluluk almalı, onlara zaman ayırmalısınız. Sinir sisteminiz bugün hassas.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Dolar ve Euro düştü mü?
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'