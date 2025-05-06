Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'