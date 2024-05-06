Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:
Bugün ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Kendinizi hiçbir yere ait hissedemiyor olabilirsiniz. Parasal konularla alakalı gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın, açık ve net olun. Netleştiremediğiniz ve zihninizi kurcalayan konular varsa bugün çözümsüz kalabilir.
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