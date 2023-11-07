Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Kasım 2023 - 17:01

Güncelleme: 07 Kasım 2023 - 17:01

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.