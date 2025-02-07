Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yuva alanınızla alakalı harcamaların artabileceği bir gün. Alışveriş merakınız bugün en üst seviyeye ulaşabilir. Kendinize hakim olmalısınız. İhtiyaçlarınızı listeleyip önceliklerinizi belirlemek size yardımcı olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Kırgın ve yorgun şehir
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha
- Enginyurt: MHP'li arkadaş 'komünist mi oldun' diyor
- Maduro'nun uçağına Dominik'te el koydular!