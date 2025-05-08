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Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Mayıs 2025 - 16:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sosyal zekanız çevreniz tarafından hayranlıkla karşılanıyor sevgili ikizler. Yine de biraz durulmanız gerekiyor. Bu kararsızlık ve değişkenlik size hayranlıkla bakan gözlerin bir süre sonra güvenini sarsabilir. Ne istediğinize karar vermeden kendinizi ortaya atmamalısınız.


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