Kusursuzluğun mimarları: Hayatındaki özel günleri bir 'köşk daveti' asaletiyle planlayan 3 burç!

Bazı burçlar vardır ki, onlar sıradanlıktan kelimenin tam anlamıyla nefret ederler. Bir davet verilecekse veya hayatlarının en özel anlarından biri kutlanacaksa, bu baştan savma yapılamaz. Onların hayalindeki organizasyonlar; zarif bir köşkün bahçesinde geçen, her bir detayın birbiriyle konuştuğu, konukların o şık atmosfere adım attığı an büyülendiği kusursuz senaryolardır. İşte en özel anları masalsı bir prodüksiyona çeviren o 3 burç...

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanlar sahnenin yıldızıdır ve kendi özel günlerinin yönetmenliğini kimseye bırakmazlar. Göz alıcı detayları, ihtişamı ve görkemi çok severler. Sıradan bir kutlama yerine, tarihi bir mekanda veya zarif bir köşkte, tüm gözlerin üzerlerinde olduğu, seçtikleri kıyafetin geceye damga vurduğu o asil etkinlikleri planlamakta onların üstüne yoktur.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazilerin planladığı bir davette hiçbir şey "tesadüfen" orada değildir. Çiçek aranjmanlarından masa düzenine kadar her şey kusursuz bir zarafet içindedir. Kaba ve abartılı detaylardan kaçınır, onun yerine ince zevklerini yansıtan rüya gibi bir atmosfer yaratırlar. Terazi'nin ev sahipliği yaptığı bir kutlama, estetik bir şölen olarak konukların hafızasına kazınır.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar bedensel hazlara ve kaliteye düşkündür. Organizasyonlarında en çok dikkat ettikleri şey, konukların ve kendilerinin beş duyusuna da hitap edilmesidir. Mekanın tarihi ve tok duruşu, sunulan ikramların birinci sınıf lezzeti ve dokundukları kumaşların kalitesi onlar için her şeydir. O rüya gibi geceyi planlarken hiçbir masraftan ve emekten kaçınmazlar.