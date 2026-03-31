İlişkilerde fazla fedakar olan 5 burç: Bu burçlar kendinden çok partnerini düşünüyor...

İlişkilerde denge kurmak her zaman kolay değildir. Bazı insanlar kendi mutluluğunu ön planda tutarken, bazıları için karşısındaki kişinin mutluluğu her şeyden daha önemlidir. Özellikle duygusal, empati yeteneği yüksek ve bağlılık duygusu güçlü olan burçlar, ilişkilerde fazlasıyla fedakâr davranabilir. Bu durum zaman zaman onları yorsa da, sevgilerini gösterme biçimleri bu yöndedir. İşte, ilişkilerde kendinden fazla ödün verebilen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, ilişkilerde en fedakâr burçların başında gelir. Sevdiklerinin mutluluğu onun için kendi mutluluğundan bile önce gelir. Partnerinin ihtiyaçlarını ön planda tutar, onun üzülmemesi için elinden geleni yapar. Bazen kendi duygularını bastırarak karşısındaki kişiyi mutlu etmeye çalışır. Bu yoğun fedakârlık, Yengeç’i çok sevilen bir partner yaparken, zaman zaman kendini ihmal etmesine de neden olabilir.

2. BALIK BURCU

Balık burcu, empati yeteneği en yüksek burçlardan biridir. Partnerinin hislerini kendi hisleri gibi yaşar ve onun mutlu olması için sınırlarını zorlayabilir. Kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak Balık için oldukça doğal bir davranıştır. Bu durum bazen onu kırılgan hâle getirse de, sevgisini en saf ve koşulsuz şekilde gösterir. Balık için aşk, tamamen vermekle ilgilidir.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, ilişkilerde huzuru ve uyumu korumak için fedakârlık yapmaktan çekinmez. Tartışmalardan kaçınmak adına kendi isteklerinden vazgeçebilir. Karşısındaki kişinin mutlu olması, onun için büyük bir önceliktir. Ancak bu durum zamanla kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine neden olabilir. Terazi’nin amacı her zaman dengeyi korumaktır, ama bazen bu denge kendi aleyhine olabilir.

4. BOĞA BURCU

Boğa burcu, bağlandığı insana karşı son derece sadık ve fedakârdır. İlişkide istikrarı korumak için büyük çaba harcar. Partneri için maddi ve manevi anlamda destek olmaktan çekinmez. Bazen kendi konfor alanından çıkarak bile karşısındaki kişiyi mutlu etmeye çalışır. Boğa’nın fedakârlığı sessiz ama güçlüdür; gösterişten uzak, derin bir bağlılık içerir.

5. BAŞAK BURCU

Başak burcu, sevgisini büyük sözlerle değil, küçük ama anlamlı fedakârlıklarla gösterir. Partnerinin ihtiyaçlarını fark eder ve bunları karşılamak için çaba harcar. Onun için sevgi, detaylarda saklıdır. Kendi planlarını ertelemek ya da karşısındaki kişinin hayatını kolaylaştırmak Başak için sıradan bir durumdur. Ancak bu sürekli çaba, zaman zaman kendini yormasına neden olabilir.