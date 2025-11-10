İlişkilerde geçmişi fazla düşünen 5 burç: Bu burçlar eski yaşanılanları her zaman yanlarında taşıyor...

İlişkilerde geçmişi düşünmek çoğu zaman farkında olmadan davranışlarımızı şekillendirir. Eski hatalar, unutulmamış kırgınlıklar ve önceki deneyimler, bazen güven sorunlarına, yanlış anlamalara veya gereksiz kıskançlıklara yol açabilir. Bazı burçlar bu etkilerden daha fazla etkilenir; geçmişi adeta yanlarına taşır ve yeni bir ilişkiye tam anlamıyla odaklanmakta zorlanır. Peki, eski yaşanılanları her zaman yanlarında bulunduran kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde geçmişi fazla düşünen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler, önceki ilişkilerinden öğrendiklerini asla unutmaz. Her davranışı, geçmiş deneyimlerle değerlendirir. Bu burç, partnerine karşı hassas ve koruyucu davranırken, geçmişin etkisini de sürekli yanında taşır.

2. BALIK BURCU

Balıklar, duygusal bağları derin yaşar. Önceki kırgınlıklar ve kayıplar, yeni ilişkilerinde güven sorunlarına yol açabilir. Partnerini fazla analiz etme eğiliminde olabilir.

3. AKREP BURCU

Akrepler için aşk, derin bir bağ ve tam güven ister. Geçmiş ihanetler veya güven sorunları, ilişkide sürekli tetikte olmalarına neden olabilir. Bu burç, partnerini test etmeye eğilimlidir.

4. TERAZİ BURCU

Teraziler ilişkilerinde uyumu önemser, ancak geçmiş ilişkilerden kalan kırgınlıklar, bazen karar alma süreçlerini zorlaştırır. Eski hatalar, mevcut ilişkiye gölge düşürebilir.

5. BOĞA BURCU

Boğalar, geçmişte yaşadıkları duygusal kayıpları kolay kolay unutmaz. Bu burç, yeni ilişkilerinde aceleci davranmaz ve her adımı temkinli atar; geçmişin etkisiyle güven sınavından geçmek ister.