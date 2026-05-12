İlişkilerde ilgi bağımlısı olan 5 burç: Bu burçlar partnerinden sürekli sevgi ve yakınlık görmek istiyor...

İlişkilerde herkes sevgi görmek ister, ancak bazı burçlar için ilgi görmek adeta duygusal bir ihtiyaç haline gelir. Partnerinden gelen küçük bir mesaj, bir iltifat ya da kısa bir ilgi eksikliği bile onların ruh halini doğrudan etkileyebilir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, sevildiklerini hissetmek için yoğun ilgiye ihtiyaç duyar ve ilişkilerde duygusal bağlılığı sürekli hissetmek ister. Bu durum zaman zaman onları daha hassas, daha sahiplenici ve daha duygusal hale getirebilir. İşte ilişkilerde ilgi bağımlısı olan 5 burç...

1. ASLAN BURCU

Aslan burcu ilişkilerde ilgi görmekten büyük keyif alır. Partnerinin sevgisini göstermesi, onu övmesi ve özel hissettirmesi Aslan için oldukça önemlidir. Göz ardı edildiğini hissettiğinde morali hızla düşebilir. Sevildiğini hissetmek için ilgiye ve romantik jestlere ihtiyaç duyar.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal güven aradığı için ilişkilerde yoğun ilgi bekleyebilir. Partnerinin ilgisiz davrandığını düşündüğünde içine kapanabilir ve kırılabilir. Sevgi sözcükleri, küçük jestler ve yakınlık onun için ilişkinin temelidir. İlgi gördüğünde ise çok daha sıcak ve bağlı davranır.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde denge ve romantizm arar. Partnerinden gelen ilginin azalması onu huzursuz edebilir. Sevildiğini ve önemsendiğini hissetmek ister. Özellikle iletişimin azalması ya da duygusal mesafe oluşması, Terazi’nin ilişkiyi sorgulamasına neden olabilir.

4. BALIK BURCU

Balık burcu ilişkilerde yoğun duygusal bağ kurar ve sürekli ilgi görmek isteyebilir. Partnerinin davranışlarını fazlasıyla önemser ve küçük değişimleri bile hemen hisseder. Romantik, hassas ve fedakâr yapısı nedeniyle ilgisizlik onu derinden etkileyebilir.

5. İKİZLER BURCU

İkizler burcu için ilgi çoğu zaman iletişim demektir. Sürekli konuşmak, mesajlaşmak ve partneriyle bağlantı halinde olmak ister. İletişimin azalması onu hızlıca sıkabilir veya uzaklaşmış hissettirebilir. İlgi gördüğünde ilişkide daha enerjik ve mutlu olur.