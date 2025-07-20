İlişkilerde ilk hamleyi asla yapmayan 5 burç: Bu burçlar ilk adımı her zaman karşı taraftan bekliyor...

Aşk bazen bir bakışla başlar, bazen cesur bir adımla. Ancak bazı burçlar vardır ki, hissetseler bile duygularını karşı tarafa belli etmekten çekinir. İlk mesajı atmak, buluşmayı teklif etmek ya da "seni seviyorum" demek onlar için kolay değildir. Çünkü risk almaktan çok, karşı tarafın ne yapacağını gözlemlemeyi tercih ederler. Peki, ilk adımı her zaman karşı taraftan bekleyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde ilk hamleyi asla yapmayan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları duygusal derinliğiyle bilinir. Aşık olduğunda büyük bir sevgi hisseder ama bu sevgiyi açığa vurmak konusunda fazlasıyla temkinlidir. Ret edilme korkusu, onun duygularını gizlemesine neden olur. Bu yüzden genellikle karşıdan bir adım bekler.

2. BAŞAK BURCU

Başak burçları her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz eder. Aşk konusunda da duygularını mantık süzgecinden geçirir. "Ya karşılık alamazsam?" endişesiyle ilk adımı atmaktan kaçınır. Zamanla emin oldukça yakınlaşır, ama ilk hamle ondan nadiren gelir.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu aşkta daima ciddi ve kontrollüdür. Hissetse bile belli etmekte çok zorlanır. İnisiyatifi karşıya bırakır çünkü duygularını açmak onun için zayıflık gibi görünebilir. Bu nedenle genellikle ilişkilerde ilk adımı karşı taraf atmak zorunda kalır.

4. AKREP BURCU

Tutkulu görünse de Akrep burcu güven duymadan aşkını dile getirmez. Hislerini yoğun yaşar ama bu derin duyguları kolay kolay karşıya yansıtmaz. Önce karşı tarafın ne kadar samimi olduğunu görmek ister. İlk hamleyi yapması için güven ortamı şarttır.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burçları flört etmeyi çok sevse de ciddi bir duygusal açılım yapmaktan çekinir. Genellikle ipleri karşı tarafın eline bırakır. Dengede kalmak ister ve "ya yanlış anlanırsam?" korkusuyla ilk adımı atmaktan uzak durur.