İlişkilerde sınır koymayı bilmeyen 5 burç: Bu burçlar adeta aşk uğrana kendilerini yok sayıyor...

İlişkiyi sağlıklı tutan en önemli şeylerden biri duygusal ve kişisel sınırların korunmasıdır. Ancak bazı burçlar, aşkın yoğunluğuna öyle kapılır ki kendi alanlarını korumakta zorlanırlar. Peki, aşk uğrana kendilerini yok sayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde sınır koymayı bilmeyen 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık, ilişkide kendini tamamen partnerine adayan burçların başında gelir. Empatisi o kadar güçlüdür ki karşı tarafın duyguları, kendi duygularının önüne geçer. Hayır demeyi sevmez, kırılmaktan korkar, “idare ederim” diye düşünür. Balık’ın sınırlarını koruması için duygusal bağımlılıktan uzak durması gerekir.

2. TERAZİ BURCU

Terazi, ilişki içinde dengeyi ve huzuru her şeyden çok önemser. Bu yüzden rahatsız olsa bile “bozmayayım” diye ses çıkarmaz. Partnerini kırmamak için kendisini geri plana itebilir. Oysa sınır koymak, çatışma yaratmak değil; ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamaktır.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç, partnerine o kadar sahiplenici ve şefkatli yaklaşır ki bazen kendi ihtiyaçlarını tamamen unutur. “Sevgi veriyorum, sorun yok” der ama zamanla duygusal tükenmişlik yaşar. Yengeç için sınır, hem duygu koruması hem de kişisel alan demektir.

4. BAŞAK BURCU

Başak, ilişkide görev bilinciyle hareket eder. Partnerinin sorunlarıyla fazla ilgilenir, her şeyi düzeltmeye çalışır. Ancak karşı taraf ne veriyorsun fark etmez hâle geldiğinde Başak içten içe tükenir. Sınır koymak Başak’ın kişisel mutluluğu için zorunludur.

5. YAY BURCU

Özgürlükçü yapısına rağmen Yay, partnerinin isteklerine “hayır” demekte zorlanır çünkü sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Kırılmaktan hoşlanmaz, tartışmadan uzak durur. Bu da zamanla kendi alanının daralmasına sebep olabilir.