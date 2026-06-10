İlişkilerde sorumluluk almaktan uzak duran 5 burç: Bu burçlar özgürlük alanlarını korumayı her zaman ön planda tutuyor...

İlişkilerde sorumluluk almak, duygusal bağın en önemli parçalarından biridir. Ancak herkes bu yükü aynı şekilde taşımak istemez. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, özgürlüklerine düşkün yapıları nedeniyle ciddi ilişki sorumluluklarından uzak durabilir. Bu burçlar bağ kurmaktan kaçmaz ama ilişkilerin getirdiği yükümlülükler karşısında daha temkinli davranabilir. İşte ilişkilerde sorumluluk almayı sevmeyen 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu değişken ve özgürlüğüne düşkün yapısıyla bilinir. İlişkilerde sıkı kurallardan hoşlanmaz ve sürekli hareket halinde olmayı tercih eder. Sorumluluk duygusu geldiğinde baskı hissedebilir. Bu nedenle ilişkilerde daha esnek ve rahat bir yapı kurmak ister.

2. YAY BURCU

Yay burcu özgürlük alanına oldukça bağlıdır. Bir ilişki içinde kısıtlandığını hissettiğinde geri çekilebilir. Sorumluluk almak yerine spontane yaşamayı tercih eder. Bu nedenle ciddi ilişki yükümlülükleri ona zor gelebilir.

3. KOVA BURCU

Kova burcu bağımsızlığına çok önem verir. Duygusal bağ kursa bile kendi alanını korumak ister. İlişkilerde fazla sorumluluk almak onun için sınırları zorlayıcı olabilir. Özgürlük ihtiyacı her zaman ön plandadır.

4. KOÇ BURCU

Koç burcu hızlı başlayan ama sabırsız ilerleyen bir yapıya sahiptir. İlişkinin başlangıç enerjisi onu heyecanlandırsa da sorumluluk arttıkça sıkılabilir. Kendi kararlarını özgürce almak ister.

5. BALIK BURCU

Balık burcu duygusal olsa da gerçek sorumluluklarla karşılaştığında kaçma eğilimi gösterebilir. Hayal dünyasında ilişkiyi yaşamak ister ama gerçek hayatın yükleri zorlayıcı olabilir. Bu nedenle zaman zaman geri çekilebilir.