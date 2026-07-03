İnatlaşmayı sevmeyen, uzlaşması en kolay 3 burç

İkili ilişkilerde veya iş ortamında çatışma çıkmasından kaçınan, orta yolu bulmak için her zaman yapıcı bir dil kullanan o burçlar... Bazı insanlar için "haklı çıkmak" her şeyden önemliyken, bu üç burç için "huzur ve uyum" tartışılmaz bir önceliktir. İşte hayatı kolaylaştıran, uzlaşması en rahat 3 burç...

1. TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Uzlaşma denince akla gelen ilk isim şüphesiz Terazi'dir. Adalet ve dengenin temsilcisi olan Teraziler, tarafsız bakış açıları sayesinde bir kriz anında en soğukkanlı kalan kişilerdir.

2. BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Balıklar, duygusal zekaları ve empati yetenekleri sayesinde karşısındaki insanın ne hissettiğini anında sezerler. Çatışmalarda genellikle "kırmamak adına" geri adım atmayı seçerler ve bu da onları çok uyumlu kılar.

3. YAY BURCU (23 Kasım - 21 Aralık)

Yaylar, hayata geniş bir perspektiften baktıkları için küçük tartışmaları "büyütülecek bir mesele" olarak görmezler. Özgürlüklerine düşkün oldukları kadar, başkalarının da özgürlüğüne saygı duyarlar ve bu geniş görüşlülük onları çok esnek bir yapıya kavuşturur.