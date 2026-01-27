İş hayatında çalışanlarına eziyet eden 4 burç: Bu burçlar otoriteyi bazen yanlış kurabiliyor

İş hayatında sorun her zaman iş yükü ya da maaş değil; çoğu zaman yönetim tarzı. Kimi yöneticiler disiplin adı altında baskı kurarken, kimi detaycılığı ya da hırsı nedeniyle çalışanları sürekli stres altında tutabiliyor. Astrolojide bazı burçlar ise güç, kontrol ve mükemmeliyet ihtiyacını dengeleyemediğinde “zor patron” tanımıyla anılıyor. İşte çalışanların en çok şikâyet ettiği 4 burç.

BAŞAK BURCU

Başak burcu yönetici detaylara takılır, her işin en ince ayrıntısına kadar doğru yapılmasını ister. Hataları hemen fark eder ama başarıyı aynı hızla takdir etmez. Sürekli düzeltme ve eleştiri, çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı yaratır. “Daha iyisi mümkün” yaklaşımı zamanla motivasyonu düşürür. Başak patronla çalışmak, kusursuzluk sınavına dönüşebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu iş disiplinini hayatın merkezine koyar ve herkesten aynı ciddiyeti bekler. Mesai kavramını esnetmez, özel hayat–iş dengesi konusunda anlayışlı değildir. Sonuç odaklı yaklaşımı, çalışanların duygusal ve fiziksel sınırlarını zorlayabilir. Oğlak patron için iş önce gelir, insan sonra. Bu da çalışanlar için tükenmişlik hissi yaratır.

AKREP BURCU

Akrep burcu kontrolü sever ve iş yerinde her şeyden haberdar olmak ister. Güvensizlik duygusu, çalışanların sürekli denetlenmesine yol açar. Kapalı iletişim, imalar ve güç oyunları iş ortamını gerilimli hale getirir. Akrep patron, sadakat bekler ama karşılığında baskı kurabilir. Bu atmosferde çalışanlar kendini rahat ifade edemez.

ASLAN BURCU

Aslan burcu yönetici lider olmayı sever ancak egosu dengeyi bozabilir. Başarıyı sahiplenirken, hatalarda sorumluluğu çalışanlara yükleyebilir. Alkış ve onay ihtiyacı, ekip içi adaleti zedeleyebilir. Aslan patronun gölgesinde çalışmak, görünmez olmak anlamına gelebilir. Bu durum zamanla motivasyon kaybına yol açar.