İstediği erkeği bir türlü elde edemeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar aşkı uzakta arıyor

Bazı kadın burçları vardır ki, kalplerinde büyük aşklar taşısalar da bunu dış dünyaya aktarmakta zorlanır. Ya ulaşılmaz erkeklere ilgi duyarlar, ya da kendi yüksek duvarlarının ardında kalırlar.

BAŞAK BURCU

Başak kadını analitik düşünür, aşka bile mantık süzgecinden bakar. Her şeyi mükemmel istemesi, hem kendisine hem karşısındakine baskı yaratabilir. İdeal eş profili kafasında o kadar net çizilmiştir ki, küçük kusurlar bile büyük sorunlara dönüşebilir. Bu detaycılık, duyguların akmasına değil durmasına neden olabilir. Karşısındakini çözmeye çalışırken aşkı elinden kaçırabilir.

KOVA BURCU

Kova kadını özgürlüğüne düşkündür, bu yüzden duygusal yakınlık kurmakta mesafeli olabilir. İçinde derin bir sevgi taşısa da bunu kelimelere dökmek onun için kolay değildir. Soğuk ve mesafeli bir izlenim bırakabilir; bu da erkeğin geri çekilmesine neden olur. Ayrıca sıra dışı ve entelektüel bir partner aradığı için herkes onun için yeterli olmaz. Bu seçicilik ve bireysellik, aşkı ulaşılmaz bir noktaya taşıyabilir.

YAY BURCU

Yay kadını enerjik, maceracı ve bağlanmakta zorlanan bir ruha sahiptir. Aşık olduğunda bile özgürlüğünden ödün vermez; bu durum karşısındaki kişide güvensizlik yaratabilir. İlişki ciddiye binmeden önce geri çekilme eğilimi gösterir. Anlık tutkuya kolay kapılsa da uzun soluklu ilişkilerde yönünü kaybedebilir. Erkekler onun hızına ya yetişemez ya da onunla bir gelecek kurmaktan çekinir.

İKİZLER BURCU

İkizler kadını zeki, esprili ve sosyaldir ama duygusal derinlikte kararsızlıklar yaşayabilir. İlişkilerde sürekli yenilik arar, bu da onun istikrarlı bağlar kurmasını zorlaştırır. Bir gün çok ilgiliyken ertesi gün uzak davranabilir; bu dengesizlik karşı tarafı kafasını karıştırabilir. İletişim onun gücü olsa da duygularını tam anlamıyla ifade etmekte zorlanabilir. Aşkı yaşarken kendi içinde bile emin olamaması, onu ilişkide yalnız bırakabilir.



