Kadınları etkilemekte hiç başarılı olmayan 4 erkek burcu: Bu burçlar flört oyununda sınıfta kalıyor

Bazı erkekler vardır, sadece gülümsemesiyle bile dikkat çeker. Ama bazıları ne söylese olmadık bir anda pot kırar, ne giyse göze batmaz… İşte kadınları etkileme konusunda pek de parlak performans sergileyemeyen 4 erkek burcu...

BAŞAK BURCU

Titizliği, detaycılığı ve sürekli analiz haliyle flörtü adeta bir iş görüşmesine çevirir. Romantizmi değil, mantığı ön planda tutar; bu da ilk buluşmalarda "ruh eşi" havasından çok “muhasebeci” izlenimi verir. Aşırı eleştirel yaklaşımı yüzünden karşısındaki kadının kendini rahat hissetmesi zordur. O, her şey mükemmel olursa flörtün de sorunsuz yürüyeceğini sanır — ama kalp işlerinde o kadar plan yapamazsınız.

OĞLAK BURCU

Ciddi, mesafeli ve iş odaklı yapısıyla, ilk etapta karşısındakine duvar gibi gelebilir. Espri anlayışı nadiren çalışır, flört sinyallerini çoğu zaman anlamaz ya da gecikmeli yakalar. Kadınların “an”da hissetmek istediği duyguları, Oğlak erkeği kariyer planları arasında kaybeder. Güvenilir olabilir ama ilk adımda heyecan yaratmak onun uzmanlık alanı değildir.

BALIK BURCU

Duygusal ve romantik görünse de, fazla duygusal olması bazen itici olabilir. İlk karşılaşmada gözlerinde yaş birikmiş gibi konuşması, karşındakine ağır gelir. Hayal dünyasında yaşaması, gerçeklikten kopuk tavırları yüzünden kadınlar “tatlı ama fazla dramatik” diyerek uzaklaşabilir. İyi niyeti tartışılmaz ama flörtte doz ayarını tutturmakta zorlanır.

YENGEÇ BURCU

Aile odaklı, duygusal ve korumacı tavrıyla bazen ilk tanışmalarda fazla “anneci” bir imaj çizebilir. Daha sohbetin başında çocukluk travmalarını anlatmaya girişebilir. Kadınların flörtte aradığı gizem ve çekim yerine, “duygusal destek hattı” gibi davranması işleri zora sokar. Sevgi doludur ama flört evresinde biraz fazla “bağlanmaya hazır” görünür.