Kararsızlığın zirvesindekiler: Bir şey satın alırken günlerce sepette bekleten 3 burç!

30.05.2026 20:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Online alışveriş sitelerinde beğendiği kıyafetleri, teknolojik ürünleri veya basit bir ev eşyasını bile sepete ekleyip haftalarca, hatta aylarca o sepete bakıp karar veremeyen burçlar...
Alışveriş yapmak kimileri için saniyeler süren pratik bir eylemken, bazı burçlar için tam bir zihinsel muhakeme sürecidir. Onların telefonlarındaki alışveriş uygulamalarında yüzlerce ürün "Sepetim" veya "Favorilerim" kısmında adeta yaşlanır. İşte karar veremeyen burçlar...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Bir şeyi çok beğenip sepete atarlar ancak iki dakika sonra onun muadili olan başka bir renk veya marka akıllarını karıştırır. "Onu alırsam bu kalır, bunu alırsam bütçem ne olur?" derken günler geçer. 

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başakların kararsızlığı tamamen analitik ve fayda odaklıdır. Bir ürünü sepete attıktan sonra fiyat-performans analizine girişirler. Diğer sitelerdeki fiyatları karşılaştırır, şikayet var sitelerini tarar ve kumaş/malzeme kalitesini milimetrik olarak incelerler.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizlerin maymun iştahlı ve sürekli değişen zevkleri sepetlerine doğrudan yansır. Gece yarısı büyük bir hevesle sepeti doldururlar, ertesi sabah uyandıklarında ise "Ben bunu neden beğendim ki?" diyerek her şeyi tamamen unutabilirler. 

İlgili Konular: #Astroloji #burç #kararsızlık

