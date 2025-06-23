Karısını sevse de diğer kadınlara da ilgi duyan 4 erkek burcu: Bu erkeklerin gözü hep dışarıda

Astrolojiye göre bazı erkek burçları için romantik bağlılık ve duygusal sadakat yeterli olmayabilir. Eşlerine olan sevgilerinden şüphe olmasa da, dış dünyadaki ilgi, beğeni ve flört enerjisi onlar için hâlâ çekicidir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu erkeği zeki, esprili ve sosyal yönü kuvvetli olduğu için çevresinde her zaman dikkat çeker. Eşini sevse de, diğer kadınlarla kurduğu entelektüel ve eğlenceli bağlardan kolay kolay vazgeçemez. Flört onun doğasında vardır; bu da sadakatsizlik değil, sosyal ve zihinsel bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Genellikle zararsızdır ama sınırların bulanıklaşma ihtimali yüksektir. Eşiyle güçlü iletişim kurduğu sürece kontrol edilebilir.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği sevdiği kadına karşı sadık ve cömerttir ama bir yandan da beğenilmekten büyük haz duyar. Girdiği ortamlarda ilgi odağı olmak ister, bu da doğal olarak diğer kadınların dikkatini çeker. İlgiye ilgiyle karşılık verebilir; özellikle egosu okşandığında flörtöz davranabilir. Eşiyle arasındaki bağ güçlü değilse, dışarıdaki övgüler onu cezbedebilir. Aslan’ın kalbi evdedir ama gözleri hep sahnededir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu erkeği zarif, kibar ve çekici yapısıyla çoğu zaman kadınların ilgisini çeker. Aşka ve romantizme düşkündür, bu da onu flört etmeye açık hale getirir. Eşine olan sevgisi gerçek olsa da, etrafındaki beğeniyi görmezden gelmek onun için zordur. Dengeyi korumak ister ama bazen o dengeyi flörtle bile kurduğunu düşünür. Terazi erkeği genellikle sadakatsiz değildir ama sınırları zorlamaya meyillidir.

YAY BURCU

Yay burcu erkeği özgürlüğüne düşkün ve maceraperesttir. Evliliği sevse de, hayatın sunduğu yeni deneyimlere karşı koymakta zorlanır. Yeni tanışmalar, kısa sohbetler ya da masum flörtler onun doğasına keyif verir. Eşine sadakatle bağlı olabilir ama zaman zaman ilgisini dışarıya da yöneltebilir. Yay erkeği için önemli olan, duygusal bağın güçlü ve güvene dayalı olmasıdır.