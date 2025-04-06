Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Kendi bildiğini okuyan 3 burç: Bu burçların inadı bitmek bilmiyor
Bu burçlar tavsiyelere kulak verir gibi yaparlar ama kararı çoktan vermişlerdir. İşte akıl sormaz, akıl verir burçlar…
Bazı insanlar için fikir almak önemliyken, bazıları çoktan ne yapacağını bilir. Bu burçlar da başkalarının düşüncelerini duyabilir ama kararlarını etkilemez. Kendi iç seslerini dinler, kendi yollarını çizerler. İşte, “teşekkürler ama ben öyle yapmayacağım” diyen 3 burç...
BOĞA BURCU
Boğa burçları sabit fikirli yapısıyla tanınır. Bir şeye kafasını koyduysa, onu vazgeçirmek neredeyse imkansızdır.
KOVA BURCU
Kova burcu kendi düşünceleri dışında kalan her şeyi sorgular. Yenilikçidir ama bu, başkalarını dinlediği anlamına gelmez.
KOÇ BURCU
Koç burçlarına sahip kişiler içinden geldiği gibi hareket eder. Düşünmeden harekete geçer ve “keşke” kelimesi onun için zaman kaybıdır.
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