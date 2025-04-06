Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Kendi bildiğini okuyan 3 burç: Bu burçların inadı bitmek bilmiyor

Bu burçlar tavsiyelere kulak verir gibi yaparlar ama kararı çoktan vermişlerdir. İşte akıl sormaz, akıl verir burçlar…

Kendi bildiğini okuyan 3 burç: Bu burçların inadı bitmek bilmiyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:57

Bazı insanlar için fikir almak önemliyken, bazıları çoktan ne yapacağını bilir. Bu burçlar da başkalarının düşüncelerini duyabilir ama kararlarını etkilemez. Kendi iç seslerini dinler, kendi yollarını çizerler. İşte, “teşekkürler ama ben öyle yapmayacağım” diyen 3 burç...

BOĞA BURCU

Boğa burçları sabit fikirli yapısıyla tanınır. Bir şeye kafasını koyduysa, onu vazgeçirmek neredeyse imkansızdır.

KOVA BURCU

Kova burcu kendi düşünceleri dışında kalan her şeyi sorgular. Yenilikçidir ama bu, başkalarını dinlediği anlamına gelmez.

KOÇ BURCU

Koç burçlarına sahip kişiler içinden geldiği gibi hareket eder. Düşünmeden harekete geçer ve “keşke” kelimesi onun için zaman kaybıdır.


Etiketler: #burç #boğa burcu #Koç Burcu #kova burcu

İlgili Haberler

Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç: Bu burçların sevdası dillere destan

Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç: Bu burçların sevdası dillere destan
Kıymeti bilinmeyen 5 burç: Bu burçlar ne yaparsa yapsın kimseye yaranamıyor...

Kıymeti bilinmeyen 5 burç: Bu burçlar ne yaparsa yapsın kimseye yaranamıyor...
En çok dedikodusu yapılan 5 burç: Bu burçların attığı her adım fazlasıyla konuşuluyor...

En çok dedikodusu yapılan 5 burç: Bu burçların attığı her adım fazlasıyla konuşuluyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler