Kendilerini bitiren

Modern psikolojide "öz-sabotaj" (self-sabotage) olarak tanımlanan bu durum, bazı burçların karakter yapılarındaki aşırı hassasiyet veya yüksek standartlardan besleniyor. Uzman astrologların analizlerine göre, Zodyak kuşağındaki bu 3 burç, her şey yolunda giderken bile bir sorun yaratma veya fırsatları kaçırma konusunda istemsiz bir uzmanlık geliştirmiş durumda. İşte, Başarıdan korkan, hata yapma ihtimalini devasa bir krize dönüştüren ve kendi mutluluğuna ket vuran o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Başakların sabotaj yöntemi "mükemmeliyetçilik" zırhına bürünmüştür. Bir işi mükemmel yapamayacağına inandığı an, o işe hiç başlamayarak veya süreci aşırı analiz ederek kendini kilitler. "Ya en iyisi olmalı ya da hiç olmamalı" mantığı, Başak burcunun harika fırsatları tepmesine neden olur. Kendi üzerindeki acımasız eleştiri okları, özgüvenini sarsarak başarı basamaklarını tırmanırken kendi ayağına çelme takmasına yol açar. Onlar için en büyük düşman, bitmek bilmeyen "yetersizlik" hissidir.

BALIK BURCU

Balıklar için sabotaj, "kurban psikolojisi" ve kaçış mekanizmalarıyla kendini gösterir. Tam sorumluluk alması ve parlaması gereken noktada, Balık burcu duygusal bir krize girerek veya hayal dünyasına sığınarak gerçeklerden uzaklaşır. Başarılı olmanın getireceği ağır yükten korktukları için, farkında olmadan kendilerini başarısız kılacak senaryoların içine sürüklenirler. Onların sabotajı sessizdir; bir bakmışsınız ki en büyük şanslarını "yanlış anlaşılmalar" veya "şanssızlıklar" arkasına gizleyerek yok etmişlerdir.

AKREP BURCU

Akreplerin sabotajı tamamen "şüphe ve kontrol" odaklıdır. Her şeyin mükemmel gittiği bir ilişkide veya iş ortaklığında, Akrep mutlaka altında bir bit yeniği arar. Bu aşırı şüphecilik, çevresindeki insanları yorar ve Akrep'in kendi elleriyle kurduğu o güzel yapıyı yıkmasına neden olur. Güçlü olma takıntısı, bazen güç kaybetme korkusuyla birleşir ve Akrep burcu "ben yıkılmadan ben yıkayım" mantığıyla kendi geleceğini sabote eder. Onlar için huzur, bazen korkutucu bir sessizliktir ve bu sessizliği bozmak için kriz yaratmaktan çekinmezler.