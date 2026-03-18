CHP, Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu

18.03.2026 10:07:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP, Özgür Özel'in dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamasının ardından Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, Özgür Özel'in dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'mal varlığını' açıklamıştı. 

325,5 MİLYON LİRALIK MÜLK

Özel, açıklamasında Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti. 

CHP lideri, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu dile getirmişti. 

GÜRLEK'TEN YANIT

Gürlek ise Özel'in açıklamalarına yönelik açıklamasında iddiaları yalanlayarak söz konusu mülklerin 'hayal ürünü' olduğunu söyledi. 

ÖZGÜR ÖZEL SAAT VERMİŞTİ: 9'U 5 GEÇE

Özgür Özel, partinin suç duyurusunda bulunacağını dün akşam Halk TV ekranlarından şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu arada arkadaşlar arada söyledi. Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun demişti ya. Suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 9'u 5 geçe avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve ilgili yerlere teslim etmiş olacaklar."

İlgili Haberler

Özgür Özel tek tek gösterdi: Akın Gürlek'in tapuları saymakla bitmedi!
Özgür Özel tek tek gösterdi: Akın Gürlek'in tapuları saymakla bitmedi! Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını tek tek açıklayarak "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" dedi.
Murat Emir'den Akın Gürlek'e: ‘Yargıya şikayetin önünü kapatarak, halkımıza şikayetin önünü siz açtınız
Murat Emir'den Akın Gürlek'e: ‘Yargıya şikayetin önünü kapatarak, halkımıza şikayetin önünü siz açtınız" CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığı iddiaları üzerinden yüklendi; başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek “Yargıya şikayetin önünü kapattınız, halkın denetiminin önünü açtınız” dedi.
Özel, canlı yayında meydan okudu! Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Özel, canlı yayında meydan okudu! Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunulacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği mal varlığı iddialarını yineledi ve “Açıklasın mal varlığını” diyerek Gürlek’e meydan okudu. Gürlek'in "Yargıya gitsin" sözleri üzerine Özel, hazırlanan suç duyurusunun yarın sabah 09.05'te UYAP sistemine yüklenerek resmi makamlara teslim edileceğini duyurdu.