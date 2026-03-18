CHP, Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP, Özgür Özel'in dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'mal varlığını' açıklamıştı.

325,5 MİLYON LİRALIK MÜLK

Özel, açıklamasında Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti.

CHP lideri, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu dile getirmişti.

GÜRLEK'TEN YANIT

Gürlek ise Özel'in açıklamalarına yönelik açıklamasında iddiaları yalanlayarak söz konusu mülklerin 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT VERMİŞTİ: 9'U 5 GEÇE

Özgür Özel, partinin suç duyurusunda bulunacağını dün akşam Halk TV ekranlarından şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu arada arkadaşlar arada söyledi. Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun demişti ya. Suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 9'u 5 geçe avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve ilgili yerlere teslim etmiş olacaklar."