Cumhuriyet Silivri'de... İBB Davası'nda tahliye kararı yok! Duruşma bayram sonrasına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, ikinci haftanın üçüncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İBB Davası'nın 7. duruşma gününde tutuklu sanıklar parça parça mahkeme salonuna getiriliyor. Günün ilk savunmasını, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or yaptı.

Eylem 122 kapsamında "rüşvete aracılık etmek"le suçlanan Or, 29 Eylül 2025’de verdiği savcılık ifadesinde, “Ben görev yaptığım süreç boyunca Ali Sukas’a birilerinin para verdiğine gözümle şahit olmasam da bu konularda ciddi şüphelerim olmuştu” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURİYET TV CANLI YAYINDA

16:35 | TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

Ali Sukas’ın savunması yaklaşık 3 saat sürdü ancak tamamlanmadı.

Mahkeme başkanı duruşmanın pazartesi devam etmesine karar verdi.

Ali Sukas 69 sayfalık savunmasının 45 sayfalık kısmını tamamladı. Kalan 24 sayfası bayramdan sonra görülecek duruşmada devam edecek.

Avukatlar, Mahkeme Başkanı’ndan tahliye değerlendirmesi yaparak ara karar kurmasını istedi.

Hakim, tutukluluk değerlendirmesini nisan ayında yapacağını tekrar etti. Bayram öncesi İBB Davası'nda tahliye kararı çıkmadı.

16:15 | "SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLSAM KENDİME KADRO KURMAZ MIYDIM?"

Savunmasına devam eden Ali Sukas hakkındaki iddiaları reddetti. Çalıştığı kadroların kendisinden önce de aynı görevlerde olduğunu vurgulayan Sukas, “Ben suç örgütü üyesi olsam kendime kadro kurmaz mıydım?” diye sordu. Sukas’ın ifadeleri şöyle:

“Ben Özel Kalem Müdürümün siyasi ideolojik kimliğini biliyorum. Asistanım aynı. 20 yıldır, 15 yıldır şirkette çalışıyor. Çaycım öyle, hatta en son ben emekli ettim onu. Yani 11-12 genel müdürle çalışmış bir çaycımız vardı. Emekli oldu geçen sene. Çaycılarımı değiştirmedim, şoförümü değiştirmedim. Yani ben gerizekalı mıyım, ben aptal mıyım? Ben suç örgütü üyesi olsam kendime kadro kurmaz mıydım? Böyle işlerin içine gireceğim, bu kadar riskli işlerin içerisinde para ilişkilerini, ahlaksızlıkların içerisinde ama o kadroyu orada tutacağım. Kendime göre bir kadro kurardım. Hani çok zor bir şey değildi.”

İBB Davası’nın şu ana kadarki en uzun savunmasını yapan Ali Sukas'ın 2 buçuk saati aşan savunmasından öne çıkan bazı diğer kısımlar:

"Savcılık, Genel Müdür olarak atandığım andan itibaren sözde 'çıkar amaçlı suç örgütüne' üye olduğumu iddia ediyor. İddiaya göre 2019’dan beri bu yapı içinde hareket ediyorum, alım yapılacak firmaları seçiyorum ve işlerin bedelinin yüzde onunu alarak sisteme aktarıyorum. Ancak dosyada ifade veren Ali İhsan Mengi, Yücel Mengi ve Dinçer Kantar’ın beyanları savcılığın bu iddiasıyla açıkça çelişiyor. Bu kişiler 2024 yılına kadar kendilerinden herhangi bir para talep edilmediğini açıkça söylüyor. Eğer gerçekten 2019 yılından beri işleyen bir sistem olsaydı, bu kişilerin işe başladıkları 2020-2021 yıllarından itibaren para istendiğini söylemeleri gerekirdi"

"Burada 'Büyükşehirlerde kurulan iştirak şirketleriyle alakalı nasıl düşünüyorsunuz?' diye sorsanız; ben AKP iktidarının en doğru yaptığı şeylerden bir tanesinin iştirak şirketlerinin kuruluşu olduğunu düşünürüm. Bunu söylerim, çok rahatlıkla. Çünkü hizmeti hızlı ve doğrudan halka ulaştırmanın en kısa yolu. Üzüldüğüm şey; Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl 'belediyeleri silkeleyin' dedikten sonra iştirak şirketlerinin eli kolu ciddi şekilde budandı. Bu üzücü, Türkiye adına üzücü. Böyle bakılmamalı. Çünkü ben göreve geldiğimde böyle bakmadım. Ben siyaset gütmedim. Kendim siyasetten geliyor olmama rağmen.."

15.03 I “ALİ SUKAS FİRMALARDAN YÜZDE 10 İSTEDİ” İDDİASI

Ali Sukas, etkin pişmanlık ifadesi veren ancak yeterli görülmemesi nedeniyle tahliye olamayan Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın ifadelerine de yanıt verdi. Polat’ın “Ali Sukas’ın adı piyasada yüzde 10’cuya çıktı” iddiasını yalanlayan Sukas, şunları söyledi:

“Ümit Polat ‘firmalardan almış oldukları işin yüzde 10'u tutarında para talep ettiğimi, bu firmaların listesini tuttuğumu ve üzerlerine notlar aldığımı, listeleri kendisine vermek istemediğimi fakat çalışırken bizzat kendisinin gördüğünü’ iddia etmiş.

Ümit Polat satın alma müdürü o dönem. Ümit Polat’ın da ‘listeleri aylık olarak hazırlayıp bana getirdiği’ şeklinde beyanı var. Şimdi bu da yine gizli tanık gibi ‘listeden’ bahsediyor. Tarafımca tutulan bir liste yok. Eğer listeyi o getirdiyse, ben üzerine not aldıysam ona niye vermeyeyim, ondan niye saklayayım? Artı ben şirketin genel müdürüyüm. Şirketin bütün bilgilerini görebilecek konumdayım. Yani ay sonu kim ne kadar iş yapmış, böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun bana getirmesine de ihtiyacım yok.

Burada enteresan olan Ümit Polat diyor ki, ‘firmalardan duydum’. Firmalar diyor, ‘biz Ümit Polat'tan duyduk’. Takdiri size bırakıyorum.”

13.43 I ALİ SUKAS'TAN GİZLİ TANIK 'GÜRGEN' HAKKINDA 'ŞEYTAN' BENZETMESİ

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın ilk sözleri şöyle oldu:

"Devletin baki kalmasının tek sebebi hukuktan aldığı güçtür. Devlet, tüm kavramların üstünde ayrı bir birleştiricilik demektir. Aylardır ilk defa kendimi ifade edebilme fırsatı bulmuşken, masum olduğumu kayıtlara geçirmek istiyorum. İnanıyorum ki yaptığımız hizmetlerle hatırlanacağız.”

Ali Sukas, savunmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:

"İBB operasyonundan önce başlayan bir süreç vardı aslında. Sosyal medyada trol hesaplar, anonim hesaplar, bazı basın yayın kuruluşlarında görev yapan kişiler, bazı televizyon kanallarında yorumcu kisvesi altında, akşam sabah siyasi motivasyonla, siyasi aidiyetlerle veya başka sebeplerle sürekli bizim ailemize, çocuğumuza, şahsımıza, oğlumuza, her şeyimize küfreden, hakaret eden bir organizasyon vardı. Kaç kez tekzip gönderdik, yayınlamadılar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, netice alamadık.

Bu (gizli tanık) Gürgen’den biraz bahsetmek istiyorum ben. Mesleğim ormancı olduğu için, aslında Gürgen ağacını da çok severim ama burada durum biraz farklı oluyor.

Şimdi bu mahlukat nasıl bir canlıysa, yazıcı melekleri gibi benim omuzuma oturmuş, beni 24 saat izlemiş, benim şoförümü izlemiş, Ertan Yıldız'ı izlemiş, Ertan Yıldız'ın şoförünü izlemiş, Yönetici konumunda yaklaşık 50 kişi var, 50 kişiyi izlemiş. İş yapan firmaları izlemiş, İş yapan firmalarla iş yapanları da izlemiş.

Bunu düşündüm yani böyle bir canlı var mıdır diye. 'Evliya olabilir mi?' dedim, olmadı o. 'İn midir, cin midir' derken şeytanda karar kıldım. Çünkü fitne ve dedikoduyu yayan şeytandır. Yani başka hiçbir yaratılmış böyle bir görevi üstlenmemiştir.”

13.28 I DURUŞMA SALONUNDA "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU” SLOGANLARI

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu içeriye girerken “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganı atıldı.

Duruşma, “rüşvet” suçlamasıyla tutuklu bulunan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunmasıyla devam etti.

12.27 I DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı, Murat Or’un savunması, avukat sorgusu ve avukatının savunmasından sonra duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verdi.

12.19 I 'İZLEYİCİ KISITLAMASI' VE GAZETECİLERE YÖNELİK YENİ KARAR!

Hakim, Ekrem İmamoğlu’nun söz alarak tutuklu yakınlarının salona alınması konusundaki kısıtlamaya yönelik itirazına ilişkin değerlendirme yaptı. Mahkeme Başkanı, “Ekrem Bey söz almadan önce biz de bu konuda değerlendirme yapmıştık. Jandarma ile de konuştuk” diyerek, salonda boş kalan yerlerle ilgili daha çok aile üyesinin içeri alınması yönünde bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Mahkeme Başkanı ayrıca, İmamoğlu’nun 3 avukat sınırlaması talebine karşın da, “3 avukatın alınması konusu CMK’da var. Gerekli görüşmeyi yaparım” açıklamasında bulundu.

Medya ile ilgili de, “Arkadaşların görüşme talebi oluyor. Priz olmadığını, masa olmadığını söylediler. Elektrik sağladık. Hoparlör de sağlanacak” dedi.

İmamoğlu da teşekkür ederek karşılık verdi. Salondan götürülürken, “Ekrem Başkan” sloganı atıldı.

11.27 I MAHKEME BAŞKANI DUYURDU: DAVAYA SAAT AYARI!

Mahkeme Başkanı, bayram sonrası duruşmaların yine pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacağı aktardı.

Başkan ayrıca; Ramazan ayı nedeniyle saat 16-17 gibi bitirilen duruşmaların, bayram sonrası saat 10.00’da başlayacağını ve 21.00–22.00 saatlerine kadar süreceğini kaydetti.

11.00 I 'İFADELERİM İDDİANAMEYE YANLIŞ GEÇİRİLDİ' İDDİASI

İBB Davası'nda konuşan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or, savunmasının başında, verdiği iki ifade arasında çelişkiler olduğunu belirterek, ifadelerinin iddianameye yanlış geçirildiğini öne sürdü.

Or ve daha sonra konuşan avukatları, iddianamedeki maddi hataların yanında etkin pişmanlıktan yararlanan tedarikçilerin ve iş insanlarının gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduklarını söyledi.

Murat Or, etkin pişmanlıkçıların sanık olma ihtimalinden kaçınmak, cezaevine girmemek ve isim vermiş olmak için ismini zikrettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Etkin pişmanlıktan yararlanma ihtiyacı hissetmedim. Sadece gördüğüm, duyduğum konuları anlattım. Kesin görgüye dayanmış beyanlarım değildir. Kimseye bir ithamda bulunmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Ali Sukas’a para verildiğine gözümle şahit olmadım. Kendimle ilgili kısmı sadece cevap vereyim; ben böyle bir olay yaşamadım. HTS kayıtlarına bakıldığında zaten benimle ilgili kısımlarda çok fazla detay yok. Bunun sebebinin de iş yerinde olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Rüşvetle ilgili bir konuda adımın geçmesine gerçekten çok üzülüyorum.

Görev yaptığım sürede firmalar bazen gübre numunesi, ürün envanteri, broşür gibi materyalleri kapalı şekilde getiriyordu. Genel müdür Ali Bey’in müsait olmadığı zamanlarda firmaları ben misafir eder, görüşemeyeceği durumlarda ise kendisine bilgi verip onayını alarak getirilenleri masamın herkes tarafından görülebileceği yerine bıraktırır ve daha sonra kendisine verirdim. Getirilenleri açıp bakma, inceleme sorumluluğum ve yetkim bulunmamaktadır. Böyle bir para alışverişi gerçekleşecek olsa, makam odasının girişindeki herkes tarafından görülebilecek bir odada mı yapılır?

Gizli tanıkların ifadelerine bakıldığında ise bu süreçler başladıktan sonra ifade verildiği görülüyor. Sanık olma ihtimalinden kaçınmak, cezaevine girmemek ve isim vermiş olmak için ismimi zikrettiklerini düşünüyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Yavuz’un ifadesine baktım. Her baktığımda farklı şeyler gördüm, hatalarla dolu. Suç tarihi 2024 diyor ancak Adem Yavuz ifadesinde 2022 tarihlerinden bahsediyor. Adem Yavuz, Ümit Polat’ın kendisinden 500 bin lira çekmesini istediğini ve Ali Sukas’ın konuyu bildiğini söyleyerek kendisini Sukas’a yönlendirdiğini ifade ediyor.

Yavuz, daha sonra ‘Ali Sukas’a 500 bin lirayı getirdim. Makam odasında da özel kalem müdürü Murat Or’la karşılaştım. Beni elimde poşetle görünce içeride Sukas’ın misafiri olduğunu ancak konuyu bildiğini söyledi’ diyor. Bana randevulu ya da randevusuz gelenleri güvenlik zaten bildirir. Her kişiyi bilirim. Ancak ne için geldiği, ne getirdiği, hangi amaçla ziyarete geldiği beni ilgilendiren konular değildir. Ben sadece randevu düzeni ve sistemine göre toplantıları ayarlarım’ dedi."

10.46 I İZLEYİCİ KISITLAMASINI ELEŞTİRDİ, MAHKEME BAŞKANI'NA SESLENDİ!

İzleyici kısıtlamasını eleştiren Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Herkes sorumluluk almaya hazır. Lütfen bunu bayramda düşünmenizi istirham ediyoruz. Kısıtlamaların ne size ne heyetinize ne de insanların adil yargılanma sürecine en küçük faydası yoktur. İnsanların gerçekten buna ihtiyacı var.

Bütün bunları revize edip müzakere kapınızı açık tursanız, kimse sizin makamınıza saygısızlık yapmaz. Şeffaflıktan kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Kazanan yüce Türk yargısı, yüce Türk milleti olur.

Duruşmanın naklen yayınlanmasını herkesin istediği durumdan bu kısıtlamalara geldik. Bu doğru bir evrilme değil. Bu dava çok büyük bir dava, sorumluluğunuz çok büyük. Lütfen söylediklerimi dikkate almanızı istirham ediyorum.

Bayrama giriyoruz. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz.”

10.33 I İMAMOĞLU KÜRSÜDE

Ekrem İmamoğlu, Mahkeme Başkanı'nın yanına gelerek, “İzniniz olursa 3 dakikalık bir konuşma yapacağım” dedi. İmamoğlu, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.