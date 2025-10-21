Kendine en fazla yüklenen 4 burç: Bu burçlar her konuda hatayı kendinde arıyor...

Zodyak’taki bazı burçlar, hata yapmayı bir felaket gibi görür. Sorumluluk bilinci yüksek olan bu burçlar, hem başkalarının yükünü hem de kendi içsel baskılarını sırtlarında taşır. Her şey mükemmel olmalı düşüncesiyle hareket ederken, en büyük baskıyı yine kendilerine kurarlar. Peki, her konuda hatayı kendinde arayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kendine en fazla yüklenen 4 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burçları, kendine en fazla yüklenen burçların başında gelir. Her şeyi en iyi şekilde yapmak isterler ve en küçük hata bile onları içsel bir sorgulamaya iter. Başak’ın kendine olan eleştirileri bazen o kadar yoğundur ki, çevresindekiler bile bu baskıyı hisseder.

2. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları, hayatın yükünü omuzlamayı görev bilir. Her şeyi kontrol altında tutmak isterler ama bu durum çoğu zaman onları duygusal olarak yorar. Başarısızlık korkusu ve yüksek sorumluluk bilinci, Oğlak’ın kendine en sert davranan burçlardan biri olmasına neden olur.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları duygusal derinlikleriyle bilinir. Ancak bu hassasiyet, onları çoğu zaman suçluluk duygusuna iter. Birine kırıldığında ya da hata yaptığında kendini affetmekte zorlanır. Yengeç için en zor savaş, kendi vicdanıyla olandır.

4. BALIK BURCU

Balık burçları başkalarının acılarını da kendi yükleri gibi hisseder. Bu empatik doğa, onları duygusal anlamda yıpratır. Kimi zaman yaşananların sorumluluğunu tamamen üstlenirler ve bu da kendi iç dünyalarında büyük bir baskı yaratır.