Astrolojiye göre bazı burçlar, içsel olarak değerli olduklarına inanmakta zorlanır. Bu nedenle iş hayatında, sosyal çevrede ya da özel ilişkilerinde sürekli kendilerini kanıtlamak ister. Takdir edilseler bile bu his kalıcı olmaz. İşte, kendini sürekli kanıtlama ihtiyacı hisseden 3 burç...

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Disiplini ve çalışkanlığıyla bilinen Oğlak burcu, en büyük baskıyı kendisine uygular. Başarıyı yeterli görmez; hep bir üst basamağı hedefler. Takdir edilmediğinde ya da emeği fark edilmediğinde değersizlik hissi yaşayabilir. Bu da onu sürekli kendini ispat etmeye iter.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Mükemmeliyetçi yapısıyla tanınan Başak burcu, yaptığı işlerde kusur arar. En küçük hata bile onun gözünde tüm emeğini gölgede bırakabilir. Eleştirilmese bile kendini yeterince iyi bulmaması, sürekli kanıtlama ihtiyacını tetikler.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Özgüvenli duruşunun ardında onay ihtiyacı yatar. Beğenilmek ve takdir edilmek Aslan burcu için son derece önemlidir. Alkış azaldığında ya da ilgi başka yöne kaydığında, kendini göstermek ve değerini kanıtlamak ister.