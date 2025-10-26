Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşıyor...

Kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşıyor...

26.10.2025 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşıyor...

Bazı burçlar için kıskançlık, sevginin en güçlü göstergesidir. Ancak bu duygunun fazlası, ilişkilerde sevgiyle kontrol arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilir. Peki, ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç...

Astrolojiye göre bazı burçlar bu bağlılığı öylesine derinden hisseder ki, sevdiklerini koruma içgüdüsü zamanla kontrol etme isteğine dönüşür. Bu durum, ilişkilerde kıskançlıkla sevgi arasındaki sınırları belirsizleştirir. Peki, ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç...

Image

1. AKREP BURCU

 

Akrep burcu, aşkı derinliklerinde yaşayan ve partnerini tüm benliğiyle sahiplenmek isteyen bir burçtur. Onlar için sevgi, sadakatle ölçülür; ancak en ufak bir güvensizlik duygusu, yoğun bir kıskançlığa dönüşebilir. Akreplerin sevgisi tutkulu, ama aynı zamanda sınır tanımaz bir koruma içgüdüsüyle karışıktır. Onların kıskançlığı, “Ben seni kaybetmekten korkuyorum” demenin başka bir yoludur.

Image

2. YENGEÇ BURCU

 

Yengeç burçları için aşk, güvenli bir limandır. Sevdikleri kişiyi kaybetme korkusu onları kıskanç ve aşırı korumacı hale getirebilir. Bu burç, duygusal bağlarını çok kuvvetli kurduğu için, partnerinin ilgisini başkalarıyla paylaşmakta zorlanır. Aslında bu kıskançlık, sevilmeye duydukları derin ihtiyaçtan doğar.

Image

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu, sadık ve güvene dayalı ilişkilerden hoşlanır. Ancak duygusal güven sarsıldığında, kıskançlık devreye girer. Sevdiği kişiyi “benim” olarak görme eğilimi, bazen sevgiyle sahiplenme arasındaki farkı siler. Boğalar, sevdiklerinde kontrol değil, güven isterler  ama bunu ifade etme biçimleri zaman zaman fazlasıyla korumacı olabilir.

Image

4. ASLAN BURCU

 

Aslan burcu aşkı büyük yaşar, ilgi ve hayranlık onun için çok önemlidir. Partnerinin ilgisinin azalması ya da başkalarına yönelmesi, Aslan’ın egosunu zedeler. Bu durumda, sevdiğini kaybetme korkusu yerine “ben yeterince değerli miyim?” kaygısı devreye girer. Aslan’ın kıskançlığı genellikle sevgiden değil, sevilmeme korkusundan beslenir.

İlgili Konular: #Astroloji #kıskançlık #burçlar