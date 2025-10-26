Kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar bu bağlılığı öylesine derinden hisseder ki, sevdiklerini koruma içgüdüsü zamanla kontrol etme isteğine dönüşür. Bu durum, ilişkilerde kıskançlıkla sevgi arasındaki sınırları belirsizleştirir. Peki, ilişkilerde duygularını fazlasıyla yoğun yaşayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kıskançlıkla sevgiyi karıştıran 4 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu, aşkı derinliklerinde yaşayan ve partnerini tüm benliğiyle sahiplenmek isteyen bir burçtur. Onlar için sevgi, sadakatle ölçülür; ancak en ufak bir güvensizlik duygusu, yoğun bir kıskançlığa dönüşebilir. Akreplerin sevgisi tutkulu, ama aynı zamanda sınır tanımaz bir koruma içgüdüsüyle karışıktır. Onların kıskançlığı, “Ben seni kaybetmekten korkuyorum” demenin başka bir yoludur.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için aşk, güvenli bir limandır. Sevdikleri kişiyi kaybetme korkusu onları kıskanç ve aşırı korumacı hale getirebilir. Bu burç, duygusal bağlarını çok kuvvetli kurduğu için, partnerinin ilgisini başkalarıyla paylaşmakta zorlanır. Aslında bu kıskançlık, sevilmeye duydukları derin ihtiyaçtan doğar.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu, sadık ve güvene dayalı ilişkilerden hoşlanır. Ancak duygusal güven sarsıldığında, kıskançlık devreye girer. Sevdiği kişiyi “benim” olarak görme eğilimi, bazen sevgiyle sahiplenme arasındaki farkı siler. Boğalar, sevdiklerinde kontrol değil, güven isterler ama bunu ifade etme biçimleri zaman zaman fazlasıyla korumacı olabilir.

4. ASLAN BURCU

Aslan burcu aşkı büyük yaşar, ilgi ve hayranlık onun için çok önemlidir. Partnerinin ilgisinin azalması ya da başkalarına yönelmesi, Aslan’ın egosunu zedeler. Bu durumda, sevdiğini kaybetme korkusu yerine “ben yeterince değerli miyim?” kaygısı devreye girer. Aslan’ın kıskançlığı genellikle sevgiden değil, sevilmeme korkusundan beslenir.