Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar. Gerginliğinizi çevrenize yansıtmadan önce durup düşünmeniz gerekiyor. Sorumluluk almanız gereken konulardan kaçmayın. İşler biriktikçe daha fazla geriliyorsunuz. Bir yerden başlamanız gerekiyor.
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