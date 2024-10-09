Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ikili ilişkiler biraz gergin ve zorlayıcı olabilir sevgili koçlar. İçsel gerginliğiniz yakın çevrenize yansıyor. Sorumluluk almanız gereken konularda rahat davranmamalısınız. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- Aydın dağlarında hasat başladı: Rekolte bu yıl yüksek
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- ‘Beyler, kendinize gelin…’
- 'Cumhur seçmeni memnun kaldı'
- Babasını da mı öldürecekti?
- Köfteye domuz eti karıştıran firmayı Sarıgül açıklayacak
- Suçun üstünü örttükleri bayrak