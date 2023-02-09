Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir.. Zıtlaşmalar, fikir çatışmaları, gerginlikler yaşanabilir.. Farklı fikirlere açık olmalı, biraz esnek düşünmeyi öğrenmelisiniz.. Haklı olma tartışmasına girerseniz sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz. Başarınız sosyal ilişkilerinizin sağlamlığına bağlı.
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