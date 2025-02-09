Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Şubat 2025 - 15:55

Güncelleme: 09 Şubat 2025 - 15:55

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün kibirli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeye gelmeniz gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız sizi daha sonra hayal kırıklığına uğratabilir.