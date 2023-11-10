Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir. İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Her zaman haklı olduğunuzu düşünmeniz büyük yanılgı. Farklı fikirlere açık olun, bakış açınızı değiştirin. Öfke kontrolü bugün önemli.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi
- 10 Kasım Cuma Burç Yorumları
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Topkapı Sarayı'nın avlusuna ucube!