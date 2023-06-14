Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Haziran Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün maddi konularda beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Konuların üzerine gidip çözüm aramak için doğru zaman değil. Güven vermeyen kişilerle aranıza mesafe koyun. Hayatınızı sadeleştirirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz.
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