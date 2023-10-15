Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2023 - 16:14

Güncelleme: 15 Ekim 2023 - 16:14

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.