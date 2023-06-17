Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sabah saatleri iletişim açısından pozitif etkiler taşırken günün ilerleyen saatleri ailevi konulara odaklanmanızı gerektirecek etkiler taşıyor. Tartışmalardan uzak durun. Geçmişte üstü kapanmış birçok konu gündeme gelebilir. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.
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