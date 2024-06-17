Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Ailevi konulara odaklanacağınız bir gün sevgili koçlar. Aile büyüklerinizle tartışmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Geçmişte kalmış konular gündeme gelebilir. Alıngan davranmayın. Sorunların üzerine sakin bir şekilde gitmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma