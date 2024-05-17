Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Hayata karşı dik duruşunuz bugün kendini biraz stresli konulara bırakabilir. Kendinizi bırakmayın. Krizler gelip geçici.. Parasal konular gündeminizde olsa da asıl konu öz değer duygunuz. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini ölçüt almayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!