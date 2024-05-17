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Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Mayıs 2024 - 15:52

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Hayata karşı dik duruşunuz bugün kendini biraz stresli konulara bırakabilir. Kendinizi bırakmayın. Krizler gelip geçici.. Parasal konular gündeminizde olsa da asıl konu öz değer duygunuz. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini ölçüt almayın.


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