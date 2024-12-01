Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, ticari konular ve seyahatler alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Cesaretli adımlar atabilir, sizi heyecanlandıracak haberler alabilirsiniz. Hukuki anlamda beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler olabilir. Yolculuklar gündemde olabilir.
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