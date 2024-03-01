Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu :
Uzun süredir yaşadığınız ailevi sorunlar bugün açık bir şekilde su yüzüne çıkabilir. Geçmişte kalan ve üzerini örttüğünüz konular tetiklenebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını göreceksiniz. Dürtülerinizle değil mantığınızla hareket edin.
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