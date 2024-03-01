Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mart 2024 - 16:32

Güncelleme: 01 Mart 2024 - 16:32

Koç burcu ve yükselen koç burcu :

Uzun süredir yaşadığınız ailevi sorunlar bugün açık bir şekilde su yüzüne çıkabilir. Geçmişte kalan ve üzerini örttüğünüz konular tetiklenebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını göreceksiniz. Dürtülerinizle değil mantığınızla hareket edin.