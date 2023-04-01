Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, özellikle sabah saatlerinde özel hayatın senin için ön planda olacak. Günün ikinci yarısı beklenmedik sağlık sorunları gündeme gelebilir. Yer değişikliği veya taşınma gündemin varsa bugün net kararlar almamalısın.
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