Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, agresif davranmayın. Sabırsız tavırlarınız hem size hem çevrenize zaman veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Strese bağlı baş ağrıları tetiklenebilir.
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