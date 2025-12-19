Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu

İçinde bastırdığın keşfetme, hareket etme ve sınırlarını aşma isteği oldukça yükseliyor. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmak, aynı döngülerin dışına çıkmak istiyorsun. Eğitim, yolculuklar, hukuki konular ya da “ben bundan daha fazlasını hak ediyorum” duygusu tetiklenebilir. Düşünmeden söylenen sözler karşı tarafı şaşırtabilir; bu yüzden dürüstlük ile patavatsızlık arasındaki çizgiye dikkat etmen faydalı olur. Cesaretin yüksek ama yönünü bilinçli seçmelisin.