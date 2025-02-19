Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2025 - 15:58

Güncelleme: 19 Şubat 2025 - 15:58

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.