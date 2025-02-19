Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.
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