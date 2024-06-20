Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Özel hayatınıza zaman ayırmak veya varsa çocuklarınızla keyifli vakit geçirmek için harika bir gün. Cesaret gerektiren her konuda bugün harekete geçebilirsiniz. Heyecanınızı dengeleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- OYAK’ta neler oluyor!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Üç kardeş hayatını kaybetti
- Toni Kroos tarihe geçti
- Kredi kartlarına düzenlemeler yolda!
- 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'
- Batshuayi Galatasaray'a