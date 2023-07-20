Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızda bir şeyler değişiyor, bu değişime adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede size iyi gelecek. Hayatınızı gözden geçirmeli, bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.
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