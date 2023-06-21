Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olacağı bir gün sevgili koçlar. Enerjik ve özgüvenli hissediyorsunuz. Uzun süredir cesaretinizi toplamak isteyip toplayamadığınız konular varsa bugün adım atabilirsiniz. Baş ağrısı ve tansiyon sorunlarınız tetiklenebilir.
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