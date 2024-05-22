Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Mayıs 2024 - 16:31

Güncelleme: 22 Mayıs 2024 - 16:31

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar davranış ve düşüncelerinizi biraz dengelemelisiniz, çok yüksekten uçuyorsunuz. Herhangi bir karar alırken durup düşünmeniz olası şanslı etkilerin daha uzun sürmesine sebep olacaktır. Cesaretiniz ve özgüveniniz bu aralar size zarar verebilir.