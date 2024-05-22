Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar davranış ve düşüncelerinizi biraz dengelemelisiniz, çok yüksekten uçuyorsunuz. Herhangi bir karar alırken durup düşünmeniz olası şanslı etkilerin daha uzun sürmesine sebep olacaktır. Cesaretiniz ve özgüveniniz bu aralar size zarar verebilir.
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