Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Uzun süredir bastırılmış ailevi sorunlar bugün gündeme gelebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını fark edin. Sakin olun, mantığınızla hareket edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!