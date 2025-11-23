Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

 

Gün, kariyer hedeflerine ve uzun vadeli planlara odaklanmanı istiyor. Daha ciddi, kontrollü ve profesyonel bir tavır sergileyebilirsin. Üstlerle görüşmeler, sorumluluklar ve düzen kurma konuları öne çıkabilir.