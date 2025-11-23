Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu
Gün, kariyer hedeflerine ve uzun vadeli planlara odaklanmanı istiyor. Daha ciddi, kontrollü ve profesyonel bir tavır sergileyebilirsin. Üstlerle görüşmeler, sorumluluklar ve düzen kurma konuları öne çıkabilir.
