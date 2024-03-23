Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Hayata karşı dik duruşunuz bugün kendini biraz stresli konulara bırakabilir. Kendinizi bırakmayın. Krizler gelip geçici.. Parasal konular gündeminizde olsa da asıl konu öz değer duygunuz. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini ölçüt almayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- Lütfü Savaş’a saldırı
- Muğla'da korkutan deprem!
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- Suçunu itiraf etti!
- 'Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz'
- AKP'den parayla seçmen avı